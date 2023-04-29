Потери ВС РФ в Украине превысили 190 тысяч человек, — Генштаб ВСУ (фото)

С начала полномасштабного вторжения, как отмечает командование, оккупационные войска также потеряли 3697 танков, 7184 боевых бронированных машин и более 2900 артиллерийских систем.

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Генштаб ВСУ опубликовал утренний отчет о ходе боевых действий, сообщив, что потери ВС РФ превысили 190 тысяч человек. Стоит напомнить, что это официальные данные, так что цифра может быть намного больше. Но враг продолжает обстреливать мирные города Украины, убивая гражданских: количество погибших в Умани – 23 человека, среди них четверо детей.

В Генштабе отмечают, что по гражданским объектам враг наносит ракетные удары, не получая желаемых результатов на поле боя.

"Враг цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права", — говорят в Генштабе, отмечая, что по Умани, Днепру и Украинке Киевской области россияне выпустили 23 крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555. Украинским военным удалось сбить 21 ракету. По предварительным данным в Умани погибли 23 человека, но разбор завалов продолжается.

Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Тем временем потери противника уже превысили 190 тысяч человек.

Потери противника превысили 190 тысяч солдат

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки враг атаковал 48 раз на этих участках фронта.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Враг активно применяет БПЛА для корректировки огня артиллерии, обстреливая населенные пункты Луганской и Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжает вести оборонные действия и обстреливать населенные пункты вдоль линии столкновения. Также российские военные продолжают терроризировать мирное население на временно оккупированных территориях. Известно, что в Луганской области они грабят дома мирных жителей, а в Херсонской области проводят массовые обыски, проверяя телефоны. Основное внимание уделяется жителям, имеющим симкарты украинских операторов.

Авиация ВСУ, в свою очередь, за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, утром, 29 апреля, в микрорайоне Казачья Бухта временно оккупированного Севастополя прозвучали взрывы, и разгорелся масштабный пожар. Местный губернатор сообщил, что причиной пожара на нефтебазе стала атака беспилотного летательного аппарата.