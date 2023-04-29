Втрати ЗС РФ в Україні перевищили 190 тисяч людей, — Генштаб ЗСУ (фото)

З початку повномасштабного вторгнення, як зазначає командування, окупаційні війська також втратили 3697 танків, 7184 бойові броньовані машини та понад 2900 артилерійських систем.

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Генштаб ЗСУ опублікував ранковий звіт про перебіг бойових дій, повідомивши, що втрати ЗС РФ перевищили 190 тисяч осіб. Варто нагадати, що це офіційні дані, тож цифра може бути набагато більшою. Але ворог продовжує обстрілювати мирні міста України, вбиваючи цивільних: кількість загиблих в Умані – 23 особи, серед них четверо дітей.

У Генштабі зазначають, що по цивільних об'єктах ворог завдає ракетних ударів, не одержуючи бажаних результатів на полі бою.

"Ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права", — кажуть у Генштабі, зазначаючи, що по Умані, Дніпру та Українці Київської області росіяни випустили 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. Українським військовим вдалося збити 21 ракету. За попередніми даними, в Умані загинули 23 людини, але розбір завалів триває.

Також ворог завдав 36 авіаційних ударів. Застосовуючи керовані авіаційні бомби, росіяни атакували Чернігівщину, внаслідок чого у населеному пункті Костобобрів розбомбили 8 цивільних будинків. Крім того, ворог здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Тим часом втрати супротивника вже перевищили 190 тисяч людей.

Втрати противника перевищили 190 тисяч солдатів

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, минулої доби ворог атакував 48 разів на цих ділянках фронту.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Ворог активно застосовує БПЛА для коригування вогню артилерії, обстрілюючи населені пункти Луганської та Харківської областей.

На Запорізькому та Херсонському напрямах ЗС РФ продовжує вести оборонні дії та обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення. Також російські військові продовжують тероризувати мирне населення на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що на Луганщині вони грабують будинки мирних жителів, а на Херсонщині проводять масові обшуки, перевіряючи телефони. Основну увагу приділено жителям, які мають сімкарти українських операторів.

Авіація ЗСУ, зі свого боку, за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, вранці, 29 квітня, у мікрорайоні Козача Бухта тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи і розгорілася масштабна пожежа. Місцевий губернатор повідомив, що причиною пожежі на нафтобазі стала атака безпілотного літального апарату.