Вибухи та сильна пожежа у Севастополі: окупанти заявили про атаку БПЛА (відео)

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, спалахнув резервуар з паливом. Вогонь поширився на 1000 квадратних метрів.

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Вранці, 29 квітня, у мікрорайоні Козача Бухта тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Представник окупаційної влади заявив, що причиною пожежі стала атака безпілотного літального апарату та закликала місцевих жителів зберігати спокій.

"Горить резервуар з паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА. На місці працюють усі необхідні спецслужби", — стверджує окупант.

За словами Развожаєва, площа займання досягла близько 1000 квадратних метрів. Події надано 4 клас пожежної небезпеки. Інформації про жертв поки не надходило.

До мережі також потрапили відео, на яких видно масштабну пожежу. За словами однієї із місцевих мешканок, вибухів було кілька.

"Пролунав вибух, ось тепер щось дуже сильно горить. До цього був ще один вибух. Горить на тому боці бухти", — коментує голос за кадром одного з відео.

Масштабна пожежа у Севастополі

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі було чути звуки вибухів та стрілянини. Водночас з'явилася інформація про морські дрони, які нібито атакували Севастопольську бухту.

Раніше, 17 лютого, в окупованому Севастополі також пролунали вибухи. Найбільше звуки турбували мешканців Ленінського району, розташованого в центральній частині Севастополя.

Ще ми писали про те, що 16 лютого Севастополь атакували безпілотники, у регіоні працювала система протиповітряної оборони. На думку Михайла Развожаєва, окуповане місто атакували українські дрони.