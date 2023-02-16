ППО та закрита бухта: окупанти заявили, що Севастополь атакували 10 БПЛА

Окупаційна влада заявила, що частину безпілотників нібито збили над морем у зоні Севастополя, решту — в акваторії в інших регіонах півострова. Повідомлень про ураження об'єктів у Криму внаслідок атаки не надходило.

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Уранці 16 лютого Севастополь атакували безпілотники, у регіоні працювала система протиповітряної оборони. Про це у себе в Telegram-каналі написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Атака БПЛА на Севастополь розпочалася близько 6:15 за російським часом. У місті для пасажирів закрили поромне сполучення в бухті. Севастопольців в об'їзд возили автобуси. Через це на зупинках зібралися величезні черги.

На думку Развожаєва, окуповане місто атакували українські дрони. Він уточнив, що в зоні Севастополя над морем збили 2 з 2 безпілотників, ще "кілька" БПЛА система ППО нібито ліквідувала в акваторії в інших районах півострова.

[ + – ] Повідомлення "губернатора" про БПЛА

Водночас місцеві Telegram-канали пишуть, що бойових дронів було 10. До того ж усі вони, як стверджують проросійські блогери, були збиті російськими силами протиповітряної оборони.

На момент виходу новини поромне сполучення в окупованому місті так і не відновили.

Нагадаємо, 10 січня в низці міст Криму чули вибухи. У Севастополі в небо через це підняли винищувач.

2 січня в окупованому Севастополі також повідомляли про потужні вибухи.