ПВО и закрытая бухта: оккупанты заявили, что Севастополь атаковали 10 БПЛА

Оккупационные власти заявили, что часть беспилотников якобы сбили над морем в зоне Севастополя, остальные — в акватории в других регионах полуострова. Сообщений о поражении объектов в Крыму в результате атаки не поступало.

Related video

Утром 16 февраля Севастополь атаковали беспилотники, в регионе работала система противовоздушной обороны. Об этом у себя в Telegram-канале написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Атака БПЛА на Севастополь началась около 6:15 по российскому времени. В городе для пассажиров закрыли паромное сообщение в бухте. Севастопольцев в объезд возили автобусы. Из-за этого на остановках скопились огромные очереди.

По мнению Развожаева, оккупированный город атаковали украинские дроны. Он уточнил, что в зоне Севастополя над морем сбили 2 из 2 беспилотников, еще "несколько" БПЛА система ПВО якобы ликвидировала в акватории в других районах полуострова.

[ + – ] Сообщение "губернатора" о БПЛА

При этом местные Telegram-каналы пишут, что боевых дронов было 10. При этом все они, по утверждению пророссийских блогеров, были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

На момент выхода новости паромное сообщение в оккупированном городе так и не восстановили.

Напомним, 10 января в ряде городов Крыма слышали взрывы. В Севастополе в небо из-за этого подняли истребитель.

2 января в оккупированном Севастополе также сообщали о мощных взрывах.