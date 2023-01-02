В оккупированном Севастополе сообщили о мощных взрывах (фото, видео)

Местная оккупационная администрация заявила, что над морем сбили два якобы украинских беспилотника.

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Вечером 2 января в оккупированном россиянами Севастополе сообщили о взрывах. Так, об этом сообщил Оккупационный "глава" города Михаил Развожаев на своей странице во ВКонтакте.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал он.

Позже Развожаев сообщил о том, что над морем был сбит еще один БПЛА. Местных жителей он попросил сохранять спокойствие.

Также телеграм-канал "Чп / Севастополь" также сообщил об уничтожении двух якобы украинских беспилотников.

[ + – ] Взрывы в Севастополе

"Наша ПВО сбила 2 украинских дрона на подходе к гавани Севастополя", — сказано в одном из сообщений.

Ранее Фокус писал, что утром 2 января в российском Воронеже сообщили о сильных взрывах. Местные жители сообщили о нескольких взрывах в районе аэродрома. Российские военкоры говорят о работе ПВО.

Затем там же заявили о сбитом "украинском" дроне-разведчике. По сообщению местных властей, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Также в Брянской области сообщили об атаке якобы украинского беспилотника. По словам местного чиновника, был поврежден энергообъект в Климовском районе. Там начался пожар.