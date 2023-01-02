Аэродром с Су-34: в российском Воронеже сообщили о сильных взрывах (видео)

Местные жители сообщили о нескольких взрывах в районе аэродрома. Российские военкоры говорят о работе ПВО.

Related video

В ночь на 2 января в российском Воронеже услышали сильные взрывы. Об этом сообщил российский военкор "Тринадцатый" в Telegram.

"В Воронеже сообщается о сильном взрыве, выясняем подробности", — написал он.

Затем он же сообщил, что взрыв якобы прогремел в небе, так как российское ПВО сбило украинский беспилотник.

Украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram сообщил, что взрыв произошел в районе аэродрома "Балтимор", на котором базируются истребители-бомбардировзщики Су-34.

Также в сети появились видео со взрывами, а также комментарии местных жителей.

[ + – ] Взрывы в Воронеже

Аэродром "Балтимор"

Ранее аэродром назывался "Воронеж-Б". Находится в Советском районе Воронежа. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный (ранее смешанный) авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ. Используется российскими войсками для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022.

Истребители Су-34

Советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 используется для нанесения ударов в условиях сильного противодействия ПВО. Его относят к поколению 4++, так как выполняет задачи без прикрытия и сопровождения истребителями.

Также Фокус сообщал, что в Макеевке была уничтожена база ВС РФ. Россияне, как утверждают местные жители, обустроили свой военный объект в здании бывшего профтехучилища. "Бавовна" в оккупированной Макеевке произошла ровно в 00:00 по местному времени.

Также напомним, что 13-летний житель Херсонщины дважды попал под обстрел в Новый год. Тяжелораненого ребенка после обстрела доставили в реанимацию, куда через время вновь прилетел российский снаряд. За жизнь 13-летнего Ярослава сейчас борются медики из Николаева.

Также напомним, что генсек НАТО рассказал о планах России по Украине. Военная поддержка Запада, по мнению Йенса Столтенберга, обеспечит не только выживание Украины, но и более сильные позиции за столом переговоров с Кремлем.