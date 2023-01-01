13-летний житель Херсонщины дважды попал под обстрел в Новый год (фото)

Тяжелораненого ребенка после обстрела доставили в реанимацию, куда через время вновь прилетел российский снаряд. За жизнь 13-летнего Ярослава сейчас борются медики из Николаева.

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В субботу, 31 декабря, Херсонская область подверглась обстрелу со стороны ВС РФ, в результате чего пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал под вражеский обстрел два раза подряд, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"31 декабря, считанные часы до Нового Года, – россияне атакуют Приднепровское, что вблизи Херсона. Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света. 1 января, первые минуты Нового Года – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна", – пишет чиновник.

По его словам, тяжело раненого подростка эвакуировали в Николаев, где за его жизнь борются врачи.

"Через кровавый "русский мир" ребенок, который в эти праздники радостно распаковывать подарки и загадывать желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами. Что этим извергам сделал 13-летний мальчик, что они дважды пытались его убить. Нет таких слов, чтобы описать ненависть и отвращение к россиянам, отдавшим и исполнившим этот преступный приказ. Сидеть вам на скамье трибунала и гореть в аду", – резюмирует Янушевич.

Он также показал последствия обстрелов областной детской клинической больницы. Это единственное медицинское учреждение в Херсона, где дети могут получить и получают круглосуточную помощь врачей. Именно по нему ударили ВС РФ в первые минуты 1 января, выпустив около семи снарядов.

На опубликованных главой ХОВА кадрах – разрушенные палаты, выбитые окна, бреши в стенах от ударов. Больше всего пострадали грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Всего в больнице выбито более 700 окон.

Фото: Ярослав Янушевич/Facebook

В результате атаки русских военных загорелись кабинет медсестры и палата для больных, которые немедленной выехали тушить спасатели.

Сотрудникам больницы пришлось в срочном порядке эвакуировать в укрытие 17 детей, 4 родителей и 38 работников больницы, и это помогло избежать жертв среди пациентов и персонала. Сейчас в больнице продолжается ликвидация последствий прилетов.

Это не первый обстрел россиянами херсонских больниц. 27 декабря они нанесли удары по роддому. В тот момент там находились пять женщин, и родились два ребенка.

Напомним, в новогоднюю ночь Херсон остался без подачи электроэнергии из-за обстрелов объекта критической инфраструктуры. Электричество пропало в центре города, микрорайоне ХБК, Белозерке, Камышанах и пригородных селах.