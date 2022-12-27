ВС РФ обстреляли роддом в Херсоне: перед атакой в нем родилось два ребенка (фото)

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, всего в больнице находились пять женщин после родов и медперсонал. Они успели спрятаться в укрытии.

Related video

Во вторник 27 декабря российские вооруженные силы нанесли удар по Херсону. По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, оккупанты обстреляли роддом, где сегодня родилось два ребенка.

Сообщается, что в больнице находилось пять женщин после родов. До начала обстрела медики успели завершить роженице кесарево сечение и убежать в укрытие.

"Чудом никто не пострадал. И медики, и пациенты находились в укрытии", — говорится в сообщении.

В другом источнике уточняется, что удар был нанесен по акушерскому отделению "Тропинки" по улице Комарова, 2, которое находится в самом центре города.

Напомним, 24 декабря российские захватчики обстреляли центр Херсона, что привело к гибели 10 мирных жителей. По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, кроме погибших пострадали еще 55 человек, которые получили ранения разной степени сложности.

Комментируя это происшествие, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрел Херсона 24 декабря был провокацией украинской стороны с целью обвинить российские вооруженные силы. Коллаборант сказал, что украинские военные якобы несколько раз выстрелили по центру города из минометов, а затем уехали на легковом автомобиле.