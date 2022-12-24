"Уничтожают и расстреливают": коллаборант Сальдо обвинил ВСУ в обстреле Херсона

Центр прифронтового города, по мнению главы оккупационной администрации, пострадал не от залпов российских "Градов", а от "украинской блуждающей минометной группы".

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Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо обвинил в обстреле Херсона 24 декабря, во время которого погибли мирные жители, украинских военных. Об этом российский коллаборант написал в своем Телеграм-канале.

Сальдо решил использовать военное преступление ВС РФ против мирных украинцев для пропаганды. По его мнению, обстрел Херсона "Градами" — это провокация украинской стороны с целью обвинить российскую армию.

Сальдо назвал украинских бойцов "боевиками" и утверждал, что военные якобы несколько раз выстрелили по центру города из минометов, а потом уехали с места инцидента на гражданском легковом автомобиле.

Также российский коллаборант пытался доказать, что Херсон пострадал не от залпов "Града", а от обстрела "блуждающего минометного подразделения".

В конце своего поста Сальдо резюмировал, что ВСУ якобы расстреливают и бросают в застенки херсонцев, подвергают унизительной их фильтрации, насильно мобилизуют и уничтожают минометным огнем. При этом коллаборант перечислил все преступления против мирного населения, в которых подозреваются именно российские оккупанты.

Напомним, вечером 24 декабря стало известно, что число погибших при обстреле Херсона ВС РФ увеличилось до 10 человек. Различные ранения, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, получили 55 человек. Чиновник призвал жителей города сдать кровь в специализированных пунктах, чтобы стабилизировать состояние пострадавших.

Фокус также писал о том, что 20 декабря ВС РФ обстреляли из артиллерии жилой район в Херсоне. Один из снарядов попал во двор, повредив несколько домов и автомобилей, несколько мирных жителей получили ранение.