Обстрел Херсона из артиллерии: ВС РФ попали в жилой дом, есть пострадавшие (фото, видео)

Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре и жилому району города. Снаряд попал во двор, повреждены несколько домов и автомобили.

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Российские военные обстреляли из артиллерии жилой район Херсона, повреждены дома, среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Поздно вечером 19 декабря, по информации пабликов, между правым и левым берегом были артдуэли. Мощные взрывы слышали в Херсоне и в прибрежных населенных пунктах левого берега.

В результате вражеского обстрела был прилет в одном из районов Херсона. Очевидцы говорят о повреждении нескольких домов и пострадавших мирных жителях.

Утром появились фото и видео последствия ударов российской армии по гражданской инфраструктуре Херсона. Снаряды попали в жилой двор — на кадрах видны разрушенные фасады многоэтажек и поврежденные автомобили.

Военная администрация города и украинские власти пока не комментировали обстрел Херсона.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 20 декабря сообщил, что в Чаплинке на временно оккупированной территории Херсонской области 18 декабря украинские военные уничтожили пункт постоянной дислокации захватчиков.

[ + – ] ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации захватчиков в Чаплинке

Информация о погибших и раненых российских оккупантах уточняется, отметило командование.

Россияне увеличили интенсивность обстрелов Херсона

ВС РФ утром 19 декабря обстреляли центр Херсона, в результате попадания повреждено здание Херсонской областной военной администрации (ОВА). Жители сообщали о нескольких взрывах, в некоторых районах пропал свет.

По данным местной ОВА, 18 декабря военные РФ 69 раз обстреляли территорию Херсонской области. Огонь вели из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон 15 декабря был под обстрелом россиян, тогда погибли два человека. Было попадание в пункт выдачи гуманитарной помощи. В тот же день был обстрелян центр Херсона.

А 14 декабря Херсон обстреляли из реактивных систем залпового огня. Здание Херсонской ОВА получило сильные повреждения.