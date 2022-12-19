Армия РФ обстреляла центр Херсона: повреждено здание ОВА (фото)
Жители города слышали утром несколько взрывов, позже начались перебои в подаче электроэнергии. Воздушную тревогу перед атакой россиян в регионе не объявляли.
Российские военные утром 19 декабря обстреляли Херсон, повреждено здание Херсонской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", — отметил украинский чиновник.
Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о нескольких взрывах в городе. Позже появилась информация о перебоях в подаче электроэнергии.
Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Власти и военное руководство города не предоставило других подробностей.
Ночной артобстрел Херсона
Ночью 19 декабря Херсон был под артобстрелом российской армии, сообщил Telegram-канал monitor, занимающийся OSINT-разведкой.
По данным главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, 18 декабря российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Из-за российских обстрелов 6 человек получили ранения разной степени тяжести. Захватчики атакуют жилые кварталы Херсона, были попадания в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, проинформировал он.
Напомним, что ВС РФ обстреливали Херсон 15 декабря, в тот день погибли местный житель и парамедик. Снаряд попал в пункт выдачи гуманитарной помощи.
В этот же день захватчики обстреляли центр Херсона. Снаряд попал в ста метрах от здания Херсонской ОВА.
Фокус писал, как россияне обстреливали Херсон 14 декабря реактивными системами залпового огня. Здание Херсонской ОВА получило сильные повреждения.