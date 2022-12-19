Армия РФ обстреляла центр Херсона: повреждено здание ОВА (фото)

Жители города слышали утром несколько взрывов, позже начались перебои в подаче электроэнергии. Воздушную тревогу перед атакой россиян в регионе не объявляли.

Related video

Российские военные утром 19 декабря обстреляли Херсон, повреждено здание Херсонской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", — отметил украинский чиновник.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о нескольких взрывах в городе. Позже появилась информация о перебоях в подаче электроэнергии.

Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Власти и военное руководство города не предоставило других подробностей.

Ночной артобстрел Херсона

Ночью 19 декабря Херсон был под артобстрелом российской армии, сообщил Telegram-канал monitor, занимающийся OSINT-разведкой.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, 18 декабря российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

[ + – ] Шесть человек получили ранения разной степени тяжести после обстрелов Херсона 18 декабря

Из-за российских обстрелов 6 человек получили ранения разной степени тяжести. Захватчики атакуют жилые кварталы Херсона, были попадания в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома, проинформировал он.

Напомним, что ВС РФ обстреливали Херсон 15 декабря, в тот день погибли местный житель и парамедик. Снаряд попал в пункт выдачи гуманитарной помощи.

В этот же день захватчики обстреляли центр Херсона. Снаряд попал в ста метрах от здания Херсонской ОВА.

Фокус писал, как россияне обстреливали Херсон 14 декабря реактивными системами залпового огня. Здание Херсонской ОВА получило сильные повреждения.