Армія РФ обстріляла центр Херсона: пошкоджено будівлю ОВА (фото)

Жителі міста чули вранці кілька вибухів, пізніше почалися перебої у подачі електроенергії. Повітряну тривогу перед атакою росіян у регіоні не оголошували.

Related video

Російські військові вранці 19 грудня обстріляли Херсон, пошкоджено будівлю Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", — зазначив український чиновник.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців писали про кілька вибухів у місті. Пізніше з'явилася інформація про перебої у подачі електроенергії.

Повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Влада та військове керівництво міста не надало інших подробиць.

Нічний артобстріл Херсона

Вночі 19 грудня Херсон був під артобстрілом російської армії, повідомив Telegram-канал monitor, який займається OSINT-розвідкою.

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, 18 грудня російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області ворог бив із артилерії, РСЗВ, мінометів й танків.

[ + – ] Шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості після обстрілів Херсона 18 грудня

Через російські обстріли 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загарбники атакують житлові квартали Херсона, були потрапляння до освітнього закладу, готелю, приватних та багатоквартирних будинків, проінформував він.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстрілювали Херсон 15 грудня, того дня загинули місцевий житель та парамедик. Снаряд потрапив до пункту видачі гуманітарної допомоги.

Цього ж дня загарбники обстріляли центр Херсона. Снаряд потрапив за сто метрів від будівлі Херсонської ОВА.

Фокус писав, як росіяни обстрілювали Херсон 14 грудня реактивними системами залпового вогню. Будівля Херсонської ОВА зазнала сильних пошкоджень.