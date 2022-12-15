ЗС РФ знову обстріляли центр Херсона, відомо про двох загиблих

В ОП повідомляли, що окупанти вдарили за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка сильно постраждала під час вчорашнього обстрілу. На місці працюють екстрені служби.

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Російські війська другий день поспіль обстрілюють центральну частину Херсона. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у себе в соцмережах.

За його словами, окупанти вдарили за сто метрів від будівлі Херсонської обласної військової адміністрації на площі Свободи, де під час вчорашнього обстрілу зруйновали два поверхи.

[ + – ] Херсон після сьогоднішнього обстрілу

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, атакованої вчора", — прокоментував Тимошенко.

За інформацією ОП, внаслідок обстрілу загинуло щонайменше двоє людей.

На місці події зараз працюють екстрені служби.

У місцевих пабліках повідомляли про дві хвилі обстрілу: про перші вибухи написали о 10:12, об 11:14 стало відомо про нові удари.

Місцеві жителі розповідають, що внаслідок обстрілів у різних районах міста на автомобілях спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, 14 грудня росіяни вдарили по Херсону із реактивних систем залпового вогню. В результаті виявилася сильно пошкоджена будівля Херсонської ОВА.

Пізніше стало відомо, що як мінімум шестеро людей у місті отримали поранення.