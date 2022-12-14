6 людей отримали поранення внаслідок обстрілу центру Херсона із РСЗВ, — Офіс генпрокурора

Російські снаряди прилетіли не лише по будівлі ОВА, а й по приватних житлових будинках.

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Шестеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Херсона, який ЗС РФ здійснили 14 грудня. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора України.

Як відомо, у першій половині дня ЗС РФ, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли центр Херсона, а кілька снарядів поцілили по будівлі Херсонської ОВА.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок чергового воєнного злочину Росії різні поранення отримали шестеро цивільних. Після обстрілу людям надається медична допомога.

[ + – ] 6 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Херсона з РСЗВ [ + – ] 6 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Херсона з РСЗВ

"У центрі значних руйнувань завдано адміністративній будівлі. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках. В одному з приватних домоволодінь унаслідок поцілення снаряда в дах спалахнула пожежа", — продовжили в ОГПУ й додали, що вогонь із РСЗВ вели з тимчасово окупованого берега Дніпра.

За фактом обстрілу Херсона з реактивної артилерії розпочато кримінальне провадження ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів і звичаїв війни".

[ + – ] 6 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Херсона

Нагадаємо, вранці 14 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл Херсона. Російські війська вели прицільний вогонь із реактивних систем залпового вогню по центру прифронтового міста, а кілька снарядів прилетіли по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Двома днями раніше ЗС РФ також обстрілювали Херсон із реактивної артилерії, ведучи прицільний вогонь по житлових кварталах обласного центру. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, і ще кілька цивільних отримали різні поранення.