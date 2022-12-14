6 человек получили ранения в результате обстрела центра Херсона из РСЗО, — Офис генпрокурора

Российские снаряды прилетели не только в здание ОВА, но и в частные жилые дома.

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Шесть человек получили ранения в результате обстрела Херсона, который ВС РФ осуществили 14 декабря. Об этом информирует пресс-центр Офиса генпрокурора Украины.

Как известно, в первой половине дня ВС РФ, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли центр Херсона, а несколько снарядов попали в здание Херсонской ОВА.

По данным Офиса генпрокурора, в результате очередного военного преступления России различные ранения получили шестеро гражданских. После обстрела людям оказывается медицинская помощь.

[ + – ] 6 человек получили ранения в результате обстрела Херсона из РСЗО [ + – ] 6 человек получили ранения в результате обстрела Херсона из РСЗО

"В центре значительные разрушение нанесены административному зданию. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домовладений в результате попадания снаряда в крышу вспыхнул пожар", — продолжили в ОГПУ и добавили, что огонь из РСЗО велся с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра.

По факту обстрела Херсона из реактивной артиллерии начато уголовное производство ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение законов и обычаев войны".

[ + – ] 6 человек получили ранения в результате обстрела Херсона

Напомним, утром 14 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Херсона. Российские войска вели прицельный огонь из реактивных систем залпового огня по центру прифронтового города, а несколько снарядов прилетели в здание Херсонской областной военной администрации.

Двумя днями ранее ВС РФ также обстреливали Херсон из реактивной артиллерии, ведя прицельный огонь по жилым кварталам областного центра. В результате вражеского обстрела погиб один человек и еще несколько гражданских получили различные ранения.