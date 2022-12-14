ВС РФ обстреляли здание Херсонской ОВА: повреждены 2 этажа (фото, видео)

Армия России ударила по Херсону из реактивных систем залпового огня, в администрацию могло прилететь несколько снарядов. Взрывы в городе слышали и после обстрела.

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Российские оккупанты днем 14 декабря обстреляли здание Херсонской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Ярослав Янушевич.

"Около 11:00 ра…сты из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА", — проинформировал чиновник.

Повреждены два этажа здания. По предварительной информации, пострадавших нет, отметил он.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрах, в здание ОВА могло попасть несколько снарядов. "Суспільне" отмечает, что после обстрела в городе были слышны взрывы.

Утром Херсон также попал под обстрел ВС РФ. По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, загорелось складское помещение.

Напомним, что 12 декабря россияне ударили по жилому микрорайону Херсона из артиллерии. В Херсонской областной прокуратуре рассказали о гибели женщины, а 4 человека получили ранения.

Фокус ранее писал о ситуации в Херсоне после освобождения от российской армии. По информации властей города, коммунальщики восстанавливают электроснабжение.

Журналисты Associated Press писали о найденных помещениях для пыток в Херсоне и области. Мужчина по имени Дмитрий Белый рассказал, как захватчики пытали его несколько дней.