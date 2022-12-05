Херсон после оккупации: что происходит в городе со светом и водой

В Херсоне энергетики настраивают работу энергосистемы и постепенно возвращают городу свет. Сейчас, зависимости от района, уровень подключения варьируется от 71% до 96%

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После освобождения Херсона от российской оккупации в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Уже 85% города, или 113 081 абонентов снова могут пользоваться электричеством, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

Он отметил, что в зависимости от района уровень подключения варьируется от 71% до 96%. Полностью восстановлено электроснабжение в поселках:

Камышаны;

Приозерное;

Белозерка – на 70%.

Также, по словам Янушевича, уже заработала насосная станция, которая обеспечивает водоснабжением 70% горожан. В частности, подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с достаточным давлением. Так что скоро херсонцы смогут пользоваться водой.

Напомним, Херсон был под российской оккупацией 8 месяцев. 11 ноября 2022 года город был освобожден украинской армией. При отступлении оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды. Как утверждает областной совет, российские войска повредили высоковольтную линию электропередач на магистрали Берислав Каховка, уничтожив три опоры.

Восстановлением поврежденной инфраструктуры занимались украинские энергетики и уже 26 ноября в Херсоне провели тестово питание электросетей города.

Ранее Фокус писал, что украинские переселенцы могут получить новую финансовую помощь. Так, 2,2 тыс. грн украинцам выплачивает благотворительноая организации BHA&Save the Children.

Также сообщалось, что с 5 декабря вступило в силу нефтяное эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Потолок цен на нефть из России установили на уровне 60 долларов за баррель. Евросоюз, G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть еще 2 декабря.