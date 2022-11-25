В Херсоне после недель блэкаута дадут первый свет: когда это случится

Энергетики постепенно будут восстанавливать электроснабжение в деоккупированном городе. Первыми свет получат объекты критической инфраструктуры.

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Уже завтра, 26 ноября, после длительного блэкаута в Херсоне появится первое электричество. Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале городского совета.

Глава правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов сообщил, что уже с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое питание электросетей города.

По его словам, в первую очередь будут заживлены объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения.

Сафронов добавил, что вместе с энергетиками "Херсоноблэнерго" в сложных условиях и на полную мощность работают коллеги из "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго" и "Ровнооблэнерго", входящих в группу компаний VS Energy, чтобы в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение.

Напомним, СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине. Украинская энергосистема связана с европейской, поэтому полностью обесточить страну не так просто. Худший вариант настанет, если ракетным ударам подвергнутся распределительные устройства на АЭС.

Фокус также писал, что украинским энергетикам 24 ноября удалось восстановить электроснабжение во всех регионах после ракетных ударов РФ. Первыми свет получили объекты критической инфраструктуры.