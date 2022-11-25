У Херсоні після тижнів блекауту дадуть перше світло: коли це станеться

Енергетики поступово відновлюватимуть електропостачання у деокупованому місті. Першими світло отримають об'єкти критичної інфраструктури.

Related video

Вже завтра, 26 листопада, після тривалого блекауту в Херсоні з'явиться перша електрика. Повідомлення про це з'явилося в офіційному телеграм-каналі міської ради.

Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов повідомив, що вже з 26 листопада протягом кількох діб планується провести тестове живлення електромереж міста.

За його словами, насамперед забезпечать об'єкти критичної інфраструктури — об'єкти водопостачання та медичні установи.

Сафронов додав, що разом з енергетиками "Херсонобленерго" у складних умовах і на повну потужність працюють колеги з "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго" та "Рівнеобленерго", що входять до групи компаній VS Energy, щоб у найкоротші терміни постачання.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення світла в Україні. Українська енергосистема пов'язана з європейською, тож повністю знеструмити країну не так просто. Найгірший варіант настане, якщо ракетних ударів зазнають розподільні пристрої на АЕС.

Фокус також писав, що українським енергетикам 24 листопада вдалося відновити електропостачання у всіх регіонах після ракетних ударів РФ. Першими світло отримали об'єкти критичної інфраструктури.