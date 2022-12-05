Херсон після окупації: що відбувається у місті зі світлом і водою

У Херсоні енергетики налаштовують роботу енергосистеми та поступово повертають місту світло. Зараз, залежно від району, рівень підключення варіюється від 71 до 96%.

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Після звільнення Херсона від російської окупації у місті продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Уже 85% міста, або 113 081 абонент знову можуть користуватися електрикою, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що залежно від району рівень підключення варіюється від 71 до 96%. Повністю відновлено електропостачання у селищах:

Камишани;

Приозерне;

Білозерка — на 70%.

Також, за словами Янушевича, вже запрацювала насосна станція, яка забезпечує водопостачанням 70% містян. Зокрема, подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 із достатнім тиском. Тож скоро херсонці зможуть користуватися водою.

Нагадаємо, що Херсон був під російською окупацією 8 місяців. 11 листопада 2022 року місто було звільнено українською армією. У процесі відступу окупанти залишили Херсон без енергопостачання та води. Як стверджує обласна рада, російські війська пошкодили високовольтну лінію електропередач на магістралі Берислав Каховка, знищивши три опори.

Відновленням пошкодженої інфраструктури займалися українські енергетики й уже 26 листопада у Херсоні провели тестове живлення електромереж міста.

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Також повідомлялося, що з 5 грудня набуло чинності нафтове ембарго на морські постачання російської нафти в Євросоюз. Стелю цін на нафту з Росії встановили на рівні 60 доларів за барель. Євросоюз, G7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту ще 2 грудня.