"Похоже на ад": жители Херсона рассказали о пытках, которые им пришлось пережить в оккупации, — AP

Журналисты пишут, что документирование военных преступлений в Херсоне и области со стороны ВС РФ будет сложной задачей, так как регион очень долго был под оккупацией.

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После того как Вооруженные силы Украины деоккупировали Херсон, который находился под контролем РФ несколько месяцев, стало появляться все больше сообщений о пытках со стороны российских солдат. Об этом пишет издание Associated Press.

Издание пишет, что в самом Херсоне было обнаружено 5 помещений для пыток и еще 4 в Херсонской области. Украинцев там держали взаперти, избивали, пытали током, допрашивали и угрожали смертью.

"В течение нескольких месяцев мы получали информацию о пытках и других видах преследования гражданских лиц", — сказала Александра Матвийчук, глава местной правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

По ее словам, самые страшные находки еще впереди.

Истории потерпевших украинцев

Журналисты AP пообщались с 24-летнийм полицейским из Чернобаевки, которого пытали российские оккупанты. Так, мужчина по имени Дмитрий Белый является сыном военнослужащего. В августе к нему домой ворвались более 10 российских солдат и потребовали сдать пистолет. В противном случае ему угрожали "исчезновением" его матери и брата.

Издание пишет, что Белый передал свое ружье солдатам, у которых были автоматы. Однако его все равно вытащили из дома и увезли в тюрьму в Херсоне. По его словам, его заперли в камере и пытали в течение нескольких дней. Так, его гениталии и уши били током.

"Это было похоже на ад во всем моем теле", — вспоминал Белый.

Журналисты пишут, что российские следователи обвинили Белого в том, что у него есть автомат Калашникова, а не только пистолет, и заставили его рассказать о местонахождении отца.

Второй мужчина, который общался с журналистами AP, попросил назвать лишь его имя. Так, 22-летний молодой человек по имени Игорь подвергся пыткам за то, что якобы сдал украинским военным позиции российских оккупантов. Его тоже били током.

"Ты не выберешься отсюда, и мы тебя убьем", — передал Игорь сказанные ему слова российских солдат.

Как рассказал старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Брайан Кастнер, документирование преступлений в Херсоне будет сложной задачей из-за того, что город находился под оккупацией очень долго.

Еще напомним, что в NYT сообщили, что ВС РФ убили 7 украинцев во время оккупации села в Херсонской области. Мужчины работали охранниками. Один из местных жителей сказал, что они якобы шпионили за российскими военными. Перед убийством им связали руки, утверждают журналисты.

Также Фокус сообщал, что врачи в Херсоне обманули россиян, чтобы те не захватили больницу. Журналисты WP пишут, что российские оккупанты хотели превратить больницу в военный госпиталь, но медики не дали им этого сделать. Тогда они похитили главврача и посадили в камеру для "неугодных".