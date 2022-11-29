Казни в селе под Херсоном: ВС РФ убили 7 украинцев во время оккупации, – NYT

Мужчины работали охранниками. Один из местных жителей сказал, что они якобы шпионили за российскими военными. Перед убийством им связали руки, утверждают журналисты.

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Российские военные казнили 7 жителей села Правдино Херсонской области, когда населенный пункт был оккупирован. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Местные жители сказали журналистам, что 6 из 7 убитых мужчин работали охранниками, они приехали в село из другого города.

Один из них по имени Влад завязал отношения с девочкой-подростком, над которой издевался ее отчим.

По данным NYT, отчим сотрудничал с российскими оккупантами и выдумал историю, что Влад и другие охранники якобы шпионят за русскими.

[ + – ] Убитых мужчин разрешили похоронить только через 5 недель после гибели

В середине апреля местный житель, охотник по имени Анатолий Сикоза услышал взрыв в соседнем доме. Он подошел к дому и увидел под обломками тела шестерых охранников и одной девушки.

Сикоза увидел, что убитым предварительно связали руки за спиной и завязали глаза. Девушка, по его словам, выглядела так, будто ее задушили.

"Я могу сказать, что их убил не взрыв", — подчеркнул охотник.

Мужчина рассказал журналистам, что "умолял" военных РФ разрешить ему похоронить убитых, но ему дали разрешение только через 5 недель после гибели. Сикоза подготовил могилу для шестерых охранников. Тело девочки забрала и похоронила ее семья.

Следователи извлекают тела, чтобы проанализировать причину смерти и использовать доказательства для преследования российских войск за военные преступления.

Журналисты NYT отметили, что до войны в Правдино жили 1222 человека. Из-за действия российских захватчиков село превратилось в пустыню с голыми деревьями, заброшенными домами и грязными дорогами. Там нет электричества и водопровода.

Напомним, что в Херсоне российские военные убили главного дирижера музыкального драматического театра города Юрия Керпатенко в его доме. Захватчики предлагали ему сотрудничать, но он отказался.

Фокус ранее писал про убийство ВС РФ во время оккупации Изюма Харьковской области детского писателя Владимира Вакуленко. Его останки обнаружили на месте массового захоронения.

Кроме этого, в Запорожской области известен случай расстрела семьи. Военные РФ расстреляли на улице Почтовой родителей и двух несовершеннолетних.