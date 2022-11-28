Оккупанты убили писателя Владимира Вакуленко: появились доказательства (фото)

Родители Вакуленко около полугода надеялись найти сына, которого похитили оккупанты, живым. Но результаты ДНК-экспертизы подтвердили его смерть.

Related video

Российские военные во время оккупации Изюма (Харьковская область) похитили, а потом и убили детского писателя Владимира Вакуленко. Доказательства гибели в понедельник, 28 ноября, получили родители писателя, сообщила литератор Ирина Новицкая на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня вечером родителям Владимира Вакуленко сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила: в захоронении номер 319 было тело их сына", – написала Новицкая.

Информацию о гибели украинского писателя подтвердили и журналисты "Суспильного". По словам редакции, сотрудники СМИ даже получили в свое распоряжение фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, свидетельствующие о смерти Вакуленко.

Убили Владимира Вакуленко: что известно об обстоятельствах смерти литератора

В марте 2022 года, после того, как ВС РФ вошли в Харьковскую область, Владимир Вакуленко исчез. До начала боевых действий мужчина проживал в селе Капитолевка неподалеку от Изюма.

Родители около полугода продолжали поиски сына. Мать Владимира – Елена Вакуленко – даже ходила к российским военным, которые предположительно похитили ее сына, и просила отпустить его. Но ей сказали, что ее сына уже нет в Украине.

После того как ВСУ деоккупировали Изюм, появилась информация о том, что останки Владимира Вакуленко нашли на месте массового захоронения в могиле №319.

Однако позже спикер прокуратуры Харьковской области опроверг эту информацию и заявил о том, что под номером 319 правоохранители обнаружили тело неизвестной женщины.

Для выяснения всех обстоятельств предполагаемой гибели литератора была назначена ДНК-экспертиза.

Внимание: кадры 18+

[ + – ] Документы Владимира Вакуленко нашли в одной из могил в Изюме во время эксгумации массового захоронения жертв ВС РФ Фото: Суспільне

Чем был известен в Украине убитый Владимир Вакуленко

Владимир Вакуленко родился 1 июля 1972 года на Харьковщине. Он – украинский общественный и литературный деятель, контрлитератор, прозаик поэт, переводчик. Автор тринадцати книг и лауреат литературных премий.

С 2003 по 2006 год входил в изюмское литобъединение "Кремянец", а в 2005 был членом константиновского литобъединения "Прометей". В 2005-2006 гг. был заместителем председателя литобъединения "Кремянец", где был главным редактором детско-подростковой газеты "Криница".

Вакуленко – участник Революции достоинства, был ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года. В апреле 2016 года определенный период был на передовой вблизи Марьинки.

В браке был дважды. Первая жена – Ирина Пастухова. Вторая – Ирина Новицкая. В 1995 году в первом браке родилась дочь Владислава. Во втором браке у Вакуленко появился сын Виталий (2008 года рождения). Мальчик живет с диагнозом "аутизм".

[ + – ] Владимир Вакуленко — автор тринадцати книг, большинство из которых были написаны для детей

Ранее Фокус писал о том, что в Херсоне российские оккупанты убили главного дирижера драмтеатра. Смерть Юрия Керпатенко, который был известен и за пределами Украины, подтвердило Министерство культуры Украины. Ранее об убийстве украинца, который отказался сотрудничать с оккупантами, сообщали журналисты.

Кроме того мы информировали своих читателей, что в Запорожской области ВС РФ убили мать и ее двух детей. Женщина работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета. Ее страшему сыну было восемь лет, а младшему — два года.