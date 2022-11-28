Окупанти вбили письменника Володимира Вакуленка: з'явилися докази (фото)

Батьки Вакуленка майже півроку сподівалися знайти сина, якого викрали окупанти, живим. Але результати ДНК-експертизи підтвердили його смерть.

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Російські військові під час окупації Ізюма (Харківська область) викрали, а потім убили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Докази загибелі у понеділок, 28 листопада, отримали батьки письменника, повідомила літераторка Ірина Новицька на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні ввечері батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні номер 319 було тіло їхнього сина", — написала Новицька.

Інформацію про загибель українського письменника підтвердили журналісти "Суспільного". За словами редакції, співробітники ЗМІ навіть отримали у своє розпорядження фотодокази та результати ДНК-експертизи, які свідчать про смерть Вакуленка.

Убили Володимира Вакуленка: що відомо про обставини смерті літератора

У березні 2022 року після того, як ЗС РФ увійшли в Харківську область, Володимир Вакуленко зник. До початку бойових дій чоловік проживав у селі Капітолівка неподалік Ізюма.

Батьки майже півроку продовжували пошуки сина. Мати Володимира — Олена Вакуленко — навіть ходила до російських військових, які, ймовірно, викрали її сина, і просила відпустити його. Але їй сказали, що її сина вже нема в Україні.

Після того, як ЗСУ деокупували Ізюм, з'явилася інформація про те, що останки Володимира Вакуленка знайшли на місці масового поховання в могилі №319.

Проте пізніше речник прокуратури Харківської області спростував цю інформацію і заявив про те, що під номером 319 правоохоронці знайшли тіло невідомої жінки.

Для з'ясування всіх обставин передбачуваної загибелі літератора було призначено ДНК-експертизу.

Увага: кадри 18+

[ + – ] Документи Володимира Вакуленка знайшли в одній із могил в Ізюмі під час ексгумації масового поховання жертв ЗС РФ Фото: Суспільне

Чим був відомий в Україні вбитий Володимир Вакуленко

Володимир Вакуленко народився 1 липня 1972 року на Харківщині. Він — український громадський і літературний діяч, контрлітератор, прозаїк, поет, перекладач. Автор тринадцяти книг і лауреат літературних премій.

З 2003 по 2006 рік входив до ізюмського літоб'єднання "Крем'янець", а в 2005 був членом константинівського літоб'єднання "Прометей". У 2005-2006 роках був заступником голови літоб'єднання "Крем'янець", де був головним редактором дитячо-підліткової газети "Криниця".

Вакуленко — учасник Революції Гідності, був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року. У квітні 2016 року певний період був на передовій поблизу Мар'їнки.

У шлюбі був двічі. Перша дружина — Ірина Пастухова. Друга — Ірина Новицька. У 1995 році в першому шлюбі народилася дочка Владислава. У другому шлюбі у Вакуленка з'явився син Віталій (2008 року народження). Хлопчик живе з діагнозом аутизм.

[ + – ] Володимир Вакуленко — автор тринадцяти книг, більшість з яких були написані для дітей

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