Оккупанты расстреляли целую семью в Запорожской области, — СМИ (фото)

Жертвами россиян, которые, по данным журналистов, были в состоянии опьянения, стали родители Александр и Наталья, а также их несовершеннолетние сыновья.

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Оккупанты застрелили целую семью в населенном пункте Камыш-Заря Запорожской области. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

По данным журналистов, расстрел семьи в Камыш-Заре произошел в ночь с 18 на 19 ноября.

Сообщается, что родителей и двух несовершеннолетний людей оккупанты расстреляли на улице Почтовой.

Источники в силовых ведомствах добавили, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл. После расстрела семьи улица Почтовая в населенном пункте Камыш-Заря была окружена российскими военнослужащими. Убийство местных жителей изданию "УП" также подтвердил инсайдер в Службе безопасности Украины.

Информацию о расстреле семьи в Камыш-Заре позже опубликовало издание "Обозреватель". Журналисты уточняют, что в оккупированный населенный пункт недавно заехали пророссийские боевики "ДНР" вместе с солдатами из Осетии. Захватчики поселились на улице Почтовой, где ранее проживала убитая семья.

Как утверждает издание, оккупанты совершили военное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Предварительно, захватчики начали приставать к Наталье, и за нее заступился муж. Оккупанты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили окна в доме семьи и проникли внутрь. В коридоре они застрелили Александра. Он скончался от пулевого ранения в голову. Женщину с детьми российские военные преступники расстреляли в комнатах", — говорится в материале журналистов.

На момент публикации материала, ни пресс-служба Запорожской ОВА, ни пресс-центр управления Нацполиции региона официально не комментировали информацию об убийстве семьи в оккупированной Камыш-Заре.

[ + – ] В селе Камыш-Зоря оккупанты расстреляли семью Дармобид [ + – ] В селе Камыш-Зоря оккупанты расстреляли семью Дармобид

Отметим, что днем ранее российские войска осуществили ракетный удар по другому населенному пункту Запорожской области. Под вражеский обстрел попали многоквартирные жилые дома в Вольнянске, жертвами которого стали гражданские.

По последней информации от Офиса президента, жертвами ракетного удара ВС РФ по Вольнянску стали, как минимум, 9 человек. На месте прилета ракеты продолжаются поисково-спасательные работы.