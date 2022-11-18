Окупанти розстріляли цілу родину в Запорізькій області, — ЗМІ (фото)

Жертвами росіян, які, за даними журналістів, були в стані сп'яніння, стали батьки Олександр і Наталя, а також їхні неповнолітні сини.

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Окупанти застрелили цілу родину в населеному пункті Комиш-Зоря Запорізької області. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела в силових відомствах.

За даними журналістів, розстріл сім'ї у Комиш-Зорі стався в ніч із 18 на 19 листопада.

Повідомляється, що батьків і двох неповнолітніх людей окупанти розстріляли на вулиці Поштовій.

Джерела в силових відомствах додали, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їхні сини: Владислав і Кирило. Після розстрілу родини вулиця Поштова в населеному пункті Комиш-Зоря була оточена російськими військовослужбовцями. Вбивство місцевих жителів виданню "УП" також підтвердив інсайдер у Службі безпеки України.

Інформацію про розстріл сім'ї у Комиш-Зорі пізніше опублікувало видання "Обозреватель". Журналісти уточнюють, що в окупований населений пункт нещодавно заїхали проросійські бойовики "ДНР" разом із солдатами з Осетії. Загарбники оселилися на вулиці Поштовій, де раніше мешкала вбита родина.

Як стверджує видання, окупанти скоїли воєнний злочин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

"Попередньо, загарбники почали чіплятися до Наталі, і за неї заступився чоловік. Окупанти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, розбили вікна в будинку сім'ї та проникли всередину. У коридорі вони застрелили Олександра. Він помер від кульового поранення в голову. Жінку з дітьми воєнні злочинці розстріляли в кімнатах", — йдеться у матеріалі журналістів.

На момент публікації матеріалу, ані пресслужба Запорізької ОВА, ані пресцентр управління Нацполіції регіону офіційно не коментували інформацію про вбивство сім'ї в окупованій Комиш-Зорі.

[ + – ] У селі Комиш-Зоря окупанти розстріляли родину Дармобід [ + – ] У селі Комиш-Зоря окупанти розстріляли родину Дармобід

Зазначимо, що днем раніше російські війська здійснили ракетний удар по іншому населеному пункту Запорізької області. Під ворожий обстріл потрапили багатоквартирні житлові будинки у Вільнянську, жертвами якого стали цивільні.

За останньою інформацією від Офісу президента, жертвами ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську стали щонайменше 9 осіб. На місці прильоту ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.