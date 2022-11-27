"Фальшивый коронавирус": врачи в Херсоне обманули россиян, чтобы те не захватили больницу, — WSJ

Журналисты пишут, что российские оккупанты хотели превратить больницу в военный госпиталь, но медики не дали им этого сделать. Тогда они похитили главврача и посадили в камеру для "неугодных".

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Когда российские войска оккупировали Херсон, они попытались взять под контроль больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных. Чтобы помешать им это сделать, врачи сфальсифицировали вспышку Covid-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что оккупанты приказали главврачу Леониду Ремиге снять со входа государственный флаг Украины. Тот отказался.

"Вы можете застрелить меня, если хотите, но я не собираюсь этого делать", — сказал врач оккупантам.

Сообщается, что в первый раз российские солдаты ушли, не настаивая на своем. Однако затем задержали двух врачей и запретили украинскую символику. Однако медики из больницы Тропиных спрятали оборудование, а также начали шпионить за россиянами в пользу украинских спецслужб.

Журналисты пишут, что российские войска пытались превратить больницу Тропиных в военный госпиталь, заставить врачей лечить их раненых. Тогда к ним вышел сам главврач Ремига в противочумном костюме и сказал, что россиянам нельзя входить, так как в больнице вспышка коронавируса. На стенах больницы персонал расклеил предупреждения об опасных инфекциях. Сообщается, что такая уловка сработала, и россияне ненадолго ушли.

Оккупанты назначили нового главврача

Однако со временем, как сказано в материале, врачам пришлось лечить раненых россиян и мирных жителей. Оккупанты пытались расположить к себе главврача Ремигу. Ему пришлось просить у мужчин, которых он принял за агентов ФСБ, инсулин, так как он в больнице закончился.

Когда оккупанты поняли, что Ремига отказывается с ними сотрудничать, его "уволили". Вместо него, как пишут журналисты, главврачом назначили кардиолога Ирину Свиридову.

Издание пишет, что самого Ремигу оккупанты задержали. Доктор скрывался несколько дней у друга, но в конце концов его поймали и посадили в камеру для содержания "неугодных". По словам Ремиги, его и других заключенных заставляли говорить: "Слава России. Слава Путину". Тех, кто отказывался, избивали.

По словам доктора, его освободили через неделю содержания из-за преклонного возраста, 68 лет. Когда украинские войска освободили Херсон, он снова вступил на пост главврача. Ирина Свиридова покинула город, отправившись на оккупированную Россией территории.

Больница имени Афанасия и Ольги Тропиных

Больница имени Афанасия и Ольги Тропиных – многопрофильная городская больница Херсона. На сайте больницы сказано, что в 2008 году учреждение аккредитовано оценочной комиссией Международного детского фонда "Unicef" на соответствие статуса "Больница доброжелательная к ребенку". WSJ пишет, что больница была основана еще в 1914 году.

Ранее в ОП заявили, что в Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации. Сначала к электросети подключают критически важные объекты, но скоро электричество появится и в жилых домах, заверил Кирилл Тимошенко.

Также Фокус писал, что СМИ показали украинских военных, сражающихся на передовой в Херсоне. Возможность занять позиции в районе Херсона позволила ВСУ наносить удары по более дальним позициям противника.