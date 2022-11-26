В Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации, — ОП (видео)

Сначала к электросети подключают критически важные объекты, но скоро электричество появится и в жилых домах, заверил Кирилл Тимошенко.

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В освобожденном Херсоне возобновили электроснабжение. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отчитался на своем Telegram-канале.

Электричество вернулось в Херсон спустя неделю после деоккупации города и бегства российских захватчиков. Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в первую очередь к сети подключают объекты критической инфрастуктуры, но вскоре свет должен появиться и в домах горожан.

"Благодарю всех, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам. Вместе – мы сила!" — прокомментировал представитель Офиса президента.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Facebook подтвердил частичное возобновление электроснабжения в Херсоне. Он показал видео с запуском оборудования и приборами, которые зарегистрировали подачу энергии.

"Херсонцы, как только в ваших домах появится электроснабжение, не спешите включать бытовые электроустройства. Возможны перепады напряжения! Из-за этого ваша техника может сгореть", — предупредил чиновник.

Накануне Ярослав Янушевич сообщил, что Международный комитет Красного креста передал городским коммунальным предприятиям технику для для электроснабжения важных систем. В частности, Облэнерго получили пять генераторов мощностью 160 кВт и пять трансформаторов мощностью 250 кВт. Херсонский водоканал запустил четыре генератора на 60 кВт и два дизельных насоса для канализации. Кроме того, генератор на 110 кВт появился в Херсонском областном центре службы крови — его предоставила Черкасская ОВА для спасения раненых людей.

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины после 8 месяцев оккупации. ГУР Минобороны сообщило, что части ВСУ вошли в город и уничтожают остатки российских солдат, которые не переправились на восточный берег Днепра.

Писали также, что при отступлении оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды. Как утверждает областной совет, российские войска повредили высоковольтную линию электропередач на магистрали Берислав Каховка, уничтожив три опоры.

На этой неделе Кирилл Тимошенко посоветовал украинцам не выезжать из страны из-за перебоев со светом, водой и отоплением. По его словам, власти готовятся принимать меры, чтобы предотвратить полный блэкаут в Украине.