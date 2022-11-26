У Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації, — ОП (відео)

Спочатку до електромережі підключають критично важливі об'єкти, але невдовзі електрика з'явиться і в житлових будинках, запевнив Кирило Тимошенко.

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У звільненому Херсоні відновили електропостачання. Про це заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко прозвітував на своєму Telegram-каналі.

Електрика повернулася до Херсона через тиждень після деокупації міста та втечі російських загарбників. Кирило Тимошенко підкреслив, що насамперед до мережі підключають об'єкти критичної інфраструктури, але незабаром світло має з'явитися і в будинках містян.

"Дякую всім, хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, керівникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їхнім командам. Разом — ми сила!" — прокоментував представник Офісу президента.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Facebook підтвердив часткове відновлення електропостачання у Херсоні. Він показав відео із запуском обладнання та приладами, які зареєстрували подавання енергії.

"Херсонці, щойно у ваших будинках з'явиться електропостачання, не поспішайте вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти", — попередив чиновник.

Напередодні Ярослав Янушевич повідомив, що Міжнародний комітет Червоного хреста передав міським комунальним підприємствам техніку для електропостачання важливих систем. Зокрема, Обленерго отримали п'ять генераторів потужністю 160 кВт та п'ять трансформаторів потужністю 250 кВт. Херсонський водоканал запустив чотири генератори на 60 кВт і два дизельні насоси для каналізації. Крім того, генератор на 110 кВт з'явився у Херсонському обласному центрі служби крові — його надала Черкаська ОВА для порятунку поранених людей.

11 листопада Херсон повернувся під контроль України після 8 місяців окупації. ГУР Міноборони повідомило, що частини ЗСУ увійшли в місто та знищують залишки російських солдат, які не переправилися на східний берег Дніпра.

Писали також, що в процесі відступу окупанти залишили Херсон без енергопостачання та води. Як стверджує обласна рада, російські війська пошкодили високовольтну лінію електропередач на магістралі Берислав Каховка, знищивши три опори.

Цього тижня Кирило Тимошенко порадив українцям не виїжджати з країни через перебої зі світлом, водою та опаленням. За його словами, влада готується вживати заходів, щоб запобігти повному блекауту в Україні.