"Фальшивий коронавірус": лікарі в Херсоні обдурили росіян, щоб ті не захопили лікарню, — WSJ

Журналісти пишуть, що російські окупанти хотіли перетворити лікарню на військовий шпиталь, але медики не дали їм цього зробити. Тоді вони викрали головного лікаря і посадили в камеру для "неугодних".

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Коли російські війська окупували Херсон, вони спробували взяти під контроль лікарню імені Опанаса та Ольги Тропіних. Щоб завадити їм це зробити, лікарі організували "фальшивий спалах" Covid-19. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що окупанти наказали головному лікарю Леоніду Ремізі зняти з входу державний прапор України. Той відмовився.

"Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити", — сказав лікар окупантам.

Повідомляється, що вперше російські солдати пішли, не наполягаючи на своєму. Однак потім затримали двох лікарів та заборонили українську символіку. Проте медики з лікарні Тропіних сховали обладнання, а також почали шпигувати за росіянами на користь українських спецслужб.

Журналісти пишуть, що російські війська намагалися перетворити лікарню Тропіних на військовий шпиталь, змусити лікарів лікувати їх поранених. Тоді до них вийшов сам головлікар Реміга у протичумному костюмі та сказав, що росіянам не можна входити, бо в лікарні спалах коронавірусу. На стінах лікарні персонал розклеїв попередження про небезпечні інфекції. Повідомляється, що такий прийом спрацював, і росіяни ненадовго пішли.

Окупанти призначили нового головного лікаря

Проте згодом, як сказано у матеріалі, лікарям довелося лікувати поранених росіян та мирних жителів. Окупанти намагалися привернути до себе головного лікаря Ремігу. Йому довелося просити у чоловіків, яких він прийняв за агентів ФСБ, інсулін, оскільки він у лікарні скінчився.

Коли окупанти зрозуміли, що Реміга відмовляється співпрацювати з ними, його "звільнили". Натомість, як пишуть журналісти, головлікарем призначили кардіолога Ірину Свиридову.

Видання пише, що самого Ремігу затримали окупанти. Лікар ховався кілька днів у друга, але врешті-решт його спіймали та посадили в камеру для утримання "неугодних". За словами Реміги, його та інших ув'язнених змушували говорити: "Слава Росії. Слава Путіну". Тих, хто відмовлявся, били.

За словами лікаря, його звільнили через тиждень утримання через похилого віку, 68 років. Коли українські війська звільнили Херсон, він знову вступив на посаду головного лікаря. Ірина Свиридова покинула місто, вирушивши на окуповану Росією території.

Лікарня імені Опанаса та Ольги Тропіних

Лікарня імені Опанаса та Ольги Тропіних – багатопрофільна міська лікарня Херсона. На сайті лікарні сказано, що у 2008 році установа акредитована оцінювальною комісією Міжнародного дитячого фонду "Unicef" на відповідність статусу "Лікарня доброзичлива до дитини". WSJ пише, що лікарня була заснована ще 1914 року.

Раніше в ВП заявили, що у Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації. Спочатку до електромережі підключають критично важливі об'єкти, але невдовзі електрика з'явиться і в житлових будинках, запевнив Кирило Тимошенко.

Також Фокус писав, що ЗМІ показали українських військових, які борються на передовий у Херсоні. Можливість зайняти позиції в районі Херсона дозволила ЗСУ завдавати ударів по дальніх позиціях противника.