ЗМІ показали українських військових, які борються на передовій у Херсоні (фото)

Можливість зайняти позиції в районі Херсона дозволила ЗСУ завдавати ударів по дальніх позиціях противника.

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Після відступу з Херсона російські війська вдаються до тактики обстрілу міста з іншого берега річки Дніпро. Але українські військові відповідають вогнем з далекобійних знарядь. ЗМІ показали бригаду бійців, які беруть участь у боях у Херсоні. Знімки публікує Sky News.

Відступ російських військ з Херсона став одним з найважчих поразок для росіян у поточній війні.

[ + – ] Бригада ЗСУ на херсонському напрямку

Можливість зайняти позиції в районі Херсона дозволила ЗСУ завдавати ударів по дальніх позиціях противника.

[ + – ] Бригада ЗСУ на херсонському напрямку

[ + – ] ЗСУ у районі Херсона

Представники розвідки Великобританії назвали напрямки, куди російське військове командування перекинуло вибитих із Херсона десантників. Більшість підрозділів російських ПДВ зазнали значних втрат. Імовірно, їх посилили за допомогою мобілізованих, але недостатньо навчені солдати мало чим допоможуть ЗС РФ.

[ + – ] ЗСУ на херсонському напрямку

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ розповів, скільки військ та техніки Росія втратила за 9 місяців великої війни. З початку інтенсивної фази війни в Україні ЗСУ ліквідували вже понад 85 тисяч російських військовослужбовців, знищено тисячі танків, броньовиків та систем артилерії. Втрати ЗС РФ перевищили втрати за час війни в Афганістані та Чечні.

Раніше Фокус повідомляв, що партизани Херсона розповіли, як ліквідували російських військових під час окупації. За даними ЗМІ, 20-річний житель Херсона, який займається змішаними єдиноборствами, убив кількох російських військовослужбовців за допомогою ножа. Стверджується, що партизани щоночі знищували щонайменше 10 росіян.