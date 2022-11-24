Британська розвідка назвала напрямки, куди РФ перекинула вибитих із Херсона десантників

Більшість підрозділів ПДВ РФ сильно ослаблені. Ймовірно, їх посилили за рахунок мобілізованих, але погано навчений персонал посилить проблеми.

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За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи Повітряно-десантних сил, які концентрувалися на Херсонському напрямку, на фронт Донецької та Луганської області. Про це розповіли в розвідці Великобританії 24 листопада.

Повідомляється, що з вересня до жовтня більшість сильно ослаблених підрозділів ВДВ Росії займалися обороною правого берега Дніпра Херсонської області.

Найімовірніше, зараз Росія посилила їх мобілізованими резервістами. Хоча погано навчений персонал послабить ПДВ, РФ усе одно розподілить їх у райони на фронті, які вважаються особливо важливими.

Потенційні оперативні завдання підрозділів ПДВ РФ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове Луганської області або посилення наступальних операцій на Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, 19 листопада повідомлялося, що ЗС РФ перекинули в Луганську область залишки найкращих військ. Проте більша частина військ у регіоні — недосвідчені мобілізовані росіяни, які сотнями гинуть чи здаються в полон.

Раніше, 18 листопада в розвідці Британії розповіли, що ЗС РФ укомплектовують і перегруповують підрозділи, які були виведені з Херсона. За інформацією відомства, Росія готується до оборони більшості ділянок лінії фронту.