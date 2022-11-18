Перекинуть на Бахмут: ЗС РФ укомплектовують частини, виведені з Херсона, – британська розвідка

За даними Міноборони Британії, росіяни будують нові системи траншей біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

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Після відходу російських військ на лівий берег Дніпра в окупованій Херсонській області ЗС РФ проводять доукомплектацію, перегрупування та підготовку до оборони на більшості ділянок фронту. Про це повідомляється в сьогоднішньому зведенні Міноборони Великобританії у Twitter.

Як уточнюється, російські підрозділи збудували нові системи траншей біля кордону із захопленим Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Деякі з цих локацій розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту. Це може говорити про підготовку командування ЗС РФ на випадок нового прориву лінії фронту українськими військами.

Британські розвідники вважають цілком можливим, що Росія зрештою перекине частину сил, виведених із Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій у районі міста Бахмут у Донецькій області.

Нагадаємо, речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що армія РФ може перекинути частини з Херсона на схід. На Бахмутському та Авдіївському напрямках залишаються до 130 тисяч росіян. Завдання української армії зараз — знизити потенціал ворога на півдні.

Військовослужбовець ЗСУ та журналіст Кирило Сазонов у своїй колонці написав, що 90 тисяч російських військових перекидають до північних кордонів України.