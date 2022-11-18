Пеберосят на Бахмут: ВС РФ укомплектовывают части, выведенные из Херсона, – британская разведка

По данным Минобороны Британии, россияне строят новые системы траншей у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

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После отхода российских войск на левый берег Днепра в оккупированной Херсонской области ВС РФ проводят доукомплектацию, перегруппировку и подготовку к обороне на большинстве участков фронта. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Минобороны Великобритании в Twitter.

Как уточняется, российские подразделения построили новые системы траншей у границы с захваченным Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Некоторые из этих локаций расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта. Это может говорить о подготовке командования ВС РФ на случай нового крупного прорыва линии фронта украинскими войсками.

Британские разведчики считают вполне возможным, что Россия в конечном итоге перебросит часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций в районе города Бахмут в Донецкой области.

Напомним, спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что армия РФ может перебросить части из Херсона на восток. На Бахмутском и Авдеевском направлениях остаются до 130 тысяч россиян. Задача украинской армии сейчас — снизить потенциал врага на юге.

Военнослужащий ВСУ и журналист Кирилл Сазонов в своей колонке написал, что 90 тысяч российских военных перебрасывают к северным границам Украины.