Армия РФ может перебросить части из Херсона на восток: будут ли интенсивные бои

По данным восточной группировки ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлениях остаются до 130 тысяч россиян. Задача украинской армии — снизить потенциал врага на юге.

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Переброска сбежавших из Херсона оккупантов на восток может отразиться на интенсивности боев. Украинские войска снижают потенциал врага на юге, сказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире Единого телемарафона.

По информации спикера, Генштаб ВСУ думает об эффективных ударах по захватчикам, чтобы они не смогли активизироваться на левом берегу.

"Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", — отметил Череватый.

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Угроза активизации боев на востоке, остается, если россияне перебросят часть сил из Херсонской области. Но такой сценарий, по оценке военного, возможен в случае полного бездействия ВСУ.

"История полномасштабного вторжения (России в Украину) показала, что мы были на шаг впереди врага и наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее", – заметил Череватый.

ВСУ в основном имели меньше личного состава и техники, но побеждали врага на поле боя. По словам спикера, это отчетливо видно по успехам в Киевской, Харьковской и Лиманской операциях.

Бои на восточном направлении — какая ситуация на фронте?

Вражеская армия на данном направлении применяет артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня. Сергей Череватый подчеркивает неспособность ВС РФ прорвать линию обороны украинской армии благодаря мужеству и стойкости наших военных и обученности командиров.

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По данным спикера, за последние сутки на восточном фронте ситуация не поменялась. ВСУ, по его словам, давят на врага и шаг за шагом увеличивают площадь освобожденных территорий.

Россияне собрали на востоке Украины около 130 тысяч солдат и офицеров. Большинство стоит на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где идут самые горячие бои, продолжил спикер.

"В технике нужен более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные", — заключил Череватый.

Напомним, что украинская армия освободила Херсон 11 ноября. Российским военным, не успевшим убежать из города, предлагали сдаться в плен.

Захватчики после бегства из Херсона на левый берег перенесли так называемую столицу Херсонской области в Геническ, курортный город возле Арабатской Стрелки на Азовском море.

Жителей Херсонской области предупредили, что пока рано возвращаться домой. ВС РФ продолжают обстрелы освобожденных населенных пунктов в Бериславском районе.