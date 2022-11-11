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Освобождение Херсона: ВСУ призвали уехавших пока не возвращаться из-за обстрелов (видео)

освобождение Херсона, возвращение в Херсон, обстрелы Херсонской области, обстрелы Никополя, деоккупация
Жители правобережной части Херсонской области дождались освобождения, однако жить там пока будет трудно

Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

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Жителям освобожденных районов Херсонской области, которые уехали во время оккупации, пока рано возвращаться домой. Об этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телеканала Freedom.

"В целом обстановка достаточно напряженная, динамично развивается, — отметила Гуменюк. — Наши войска продолжают боевую работу, мы продолжаем, в том числе, и контрбатарейное противостояние, идет работа артиллерии, используется авиация. При этом враг пытается противодействовать и психологически давить на население тыловых регионов".

По ее словам, освобожденные населенные пункты в Бериславском районе оккупанты обстреливают с левого берега Днепра. Это приводит к разрушению инфраструктуры и коммуникаций.

"Поэтому возвращаться туда пока не рекомендуется, поскольку близится зима и есть вероятность того, что восстановить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно", — сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что это же касается и Никопольского района, расположенного напротив Запорожской АЭС. Оккупанты обстреливают с ее территории населенные пункты, пытаясь вызвать ответный огонь.

"Но Вооруженные силы не ведут огонь по таким объектам критической инфраструктуры, как и по Каховской ГЭС", — заверила Наталья Гуменюк.

Ранее Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что части ВСУ зашли в Херсон.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили Чернобаевку в пригороде Херсона.