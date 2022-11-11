Освобождение Херсона: ВСУ призвали уехавших пока не возвращаться из-за обстрелов (видео)
Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.
Жителям освобожденных районов Херсонской области, которые уехали во время оккупации, пока рано возвращаться домой. Об этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телеканала Freedom.
"В целом обстановка достаточно напряженная, динамично развивается, — отметила Гуменюк. — Наши войска продолжают боевую работу, мы продолжаем, в том числе, и контрбатарейное противостояние, идет работа артиллерии, используется авиация. При этом враг пытается противодействовать и психологически давить на население тыловых регионов".
По ее словам, освобожденные населенные пункты в Бериславском районе оккупанты обстреливают с левого берега Днепра. Это приводит к разрушению инфраструктуры и коммуникаций.
"Поэтому возвращаться туда пока не рекомендуется, поскольку близится зима и есть вероятность того, что восстановить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно", — сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что это же касается и Никопольского района, расположенного напротив Запорожской АЭС. Оккупанты обстреливают с ее территории населенные пункты, пытаясь вызвать ответный огонь.
"Но Вооруженные силы не ведут огонь по таким объектам критической инфраструктуры, как и по Каховской ГЭС", — заверила Наталья Гуменюк.
Ранее Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что части ВСУ зашли в Херсон.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили Чернобаевку в пригороде Херсона.