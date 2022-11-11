Украинские военные освободили Чернобаевку (видео)
Вооруженные силы продолжают деоккупацию Херсонской области после побега российских войск на другой берег Днепра.
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили Чернобаевку в пригороде Херсона. Об этом сообщает "Труха".
Чернобаевка вместе с Херсоном освобождены от российских захватчиков. Также было опубликовано видео из площади в Чернобаевке. В нем запечатлены украинские военные с местными жителями. У многих из них флаг Украины, а на видео слышен гимн нашей страны, который звучит из машины.
Как видно на карте DeepState, ВСУ освободили практически весь правый берег Херсонской области. Областной центр тоже находится под контролем украинской армии.
Добавим, Чернобаевка стала известной на всю страну так как на местном аэродроме российские оккупанты постоянно устанавливали свою технику, а ВСУ ее уничтожали. За все время оккупации украинская армия нанесла десятки ударов.
Напомним, ВСУ зашли в Херсон, бойцов встречают в центре города, а над здание горсовета уже возвышается украинский флаг. По данным СтратКома ВСУ, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и прячутся по жилым домам.