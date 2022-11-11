Украинские военные освободили Чернобаевку (видео)

Вооруженные силы продолжают деоккупацию Херсонской области после побега российских войск на другой берег Днепра.

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Бойцы Вооруженных сил Украины освободили Чернобаевку в пригороде Херсона. Об этом сообщает "Труха".

Чернобаевка вместе с Херсоном освобождены от российских захватчиков. Также было опубликовано видео из площади в Чернобаевке. В нем запечатлены украинские военные с местными жителями. У многих из них флаг Украины, а на видео слышен гимн нашей страны, который звучит из машины.

Как видно на карте DeepState, ВСУ освободили практически весь правый берег Херсонской области. Областной центр тоже находится под контролем украинской армии.

[ + – ] Освобождение Чернбоевки

Добавим, Чернобаевка стала известной на всю страну так как на местном аэродроме российские оккупанты постоянно устанавливали свою технику, а ВСУ ее уничтожали. За все время оккупации украинская армия нанесла десятки ударов.

Напомним, ВСУ зашли в Херсон, бойцов встречают в центре города, а над здание горсовета уже возвышается украинский флаг. По данным СтратКома ВСУ, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и прячутся по жилым домам.