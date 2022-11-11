Українські військові звільнили Чорнобаївку (відео)

Збройні сили продовжують деокупацію Херсонської області після втечі російських військ на інший берег Дніпра.

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Бійці Збройних сил України звільнили Чорнобаївку в передмісті Херсона. Про це повідомляє "Труха".

Чорнобаївка разом із Херсоном звільнені від російських загарбників. Також було опубліковано відео з площі в Чорнобаївці. У ньому — українські військові з місцевими жителями. У багатьох із них прапор України, а на відео чути гімн нашої країни, який звучить із машини.

Як видно на карті DeepState, ЗСУ звільнили практично весь правий берег Херсонської області. Обласний центр також знаходиться під контролем української армії.

[ + – ] Визволення Чорнобаївки

Додамо, Чорнобаївка стала відомою на всю країну, оскільки на місцевому аеродромі російські окупанти постійно встановлювали свою техніку, а ЗСУ її знищували. За весь час окупації українська армія завдала десятків ударів.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Херсон, бійців зустрічають у центрі міста, а над будівлею міськради вже майоріє український прапор. За даними Страткому ЗСУ, окупанти перевдягаються в цивільний одяг і ховаються по житлових будинках.