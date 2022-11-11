Українські військові звільнили Чорнобаївку (відео)
Збройні сили продовжують деокупацію Херсонської області після втечі російських військ на інший берег Дніпра.
Бійці Збройних сил України звільнили Чорнобаївку в передмісті Херсона. Про це повідомляє "Труха".
Чорнобаївка разом із Херсоном звільнені від російських загарбників. Також було опубліковано відео з площі в Чорнобаївці. У ньому — українські військові з місцевими жителями. У багатьох із них прапор України, а на відео чути гімн нашої країни, який звучить із машини.
Як видно на карті DeepState, ЗСУ звільнили практично весь правий берег Херсонської області. Обласний центр також знаходиться під контролем української армії.
Додамо, Чорнобаївка стала відомою на всю країну, оскільки на місцевому аеродромі російські окупанти постійно встановлювали свою техніку, а ЗСУ її знищували. За весь час окупації українська армія завдала десятків ударів.
Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Херсон, бійців зустрічають у центрі міста, а над будівлею міськради вже майоріє український прапор. За даними Страткому ЗСУ, окупанти перевдягаються в цивільний одяг і ховаються по житлових будинках.