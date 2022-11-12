Оккупанты после бегства перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ

Курортный город на берегу Азовского моря, как заверяют коллаборанты, будет временной "столицей" захваченного региона.

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ВС РФ после масштабного отвода войск из Херсона и передислокации на левый берег перенесли "столицу" Херсонской области. Об этом заявил представитель оккупационной администрации Александр Фомин.

По его словам, "столицей" захваченной части Херсонщины после передислокации ВС РФ на левый берег Днепра стал Геническ.

Александр Фомин утверждает, что населенный пункт на юге региона будет временным административным центром оккупированной Херсонской области.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", — добавил коллаборант в общении с российскими пропагандистами.

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"Мы ждем, когда нас освободят". Как Геническ живет в российской оккупации (фото, видео)

Геническ — это курортный город, который расположен в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Расстояние между освобожденным Херсоном и новой "столицей" Херсонщины автомобильными дорогами составляет более 200 километров.

Геническ был захвачен российскими войсками в конце февраля 2022 года. До полномасштабного вторжения ВС РФ в курортном городе на берегу Азовского моря проживали около 20 тысяч человек.

Стоит отметить, что Херсон был освобожден украинскими военнослужащими 11 ноября. Военная разведка Украины, сообщая о деоккупации областного центра, предупреждала, что все пути отступления войск РФ находятся под огневым контролем ВСУ. ГУР Минобороны также призывало оккупантов, которые не успели передислоцироваться на левый берег Днепра, сдаться в плен для сохранения жизни.

Масштабный отвод ВС РФ из Херсона отдельно комментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что власти не считают унизительной передислокацию оккупационных войск на левый берег Днепра.

Также сообщалось, что после успешного контрнаступления ВСУ в деоккупированной части Херсонской области начали срывать пропагандистские плакаты "Россия здесь навсегда".