В деоккупированной части Херсонской области срывают плакаты "Россия здесь навсегда" (видео)

После оккупации в регионе развесили пророссийские баннеры. Многие населенные пункты левобережной части Херсонщины уже под контролем ВСУ, на их улицах видны украинские флаги.

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В деоккупированной части Херсонской области срывают пророссийские плакаты. Соответствующий видеоролик был опубликован в авторском Telegram-канале "Николаевский Ванек".

Сообщается, что один из пропагандистских плакатов "Россия здесь навсегда" сорвали местные жители освобожденной Белозерки Херсонской области.

Помимо этого, в авторском Telegram-канале опубликовали доказательства того, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. На одной из площадей Белозерки установили на танк украинский национальный флаг.

[ + – ] Украинский флаг на танке в Белозерке

Об освобождении Белозерки пишет и херсонский журналист Константин Рыженко.

Аналитики Deep State показывают территорию Белозерки как освобожденную от российских захватчиков. По данным группы, военные РФ разместились за Херсоном.

[ + – ] Расстояние от Белозерки до Херсона по прямой — 13 километров

Расстояние от Белозерки до Херсона по прямой — около 13 километров.

Вооруженные силы Украины 11 ноября зашли в Херсон, солдат видели в Шуменском микрорайоне города и готовятся встречать в центре. Утром возле здания Херсонской ОГА заметили украинский флаг.

Российские оккупанты сегодня закончили отвод войск и техники из Херсона. Минобороны РФ заявляет, что потерь у них якобы нет.

Москва не считает унизительным отвод войск из Херсона и их переброску на левый берег Днепра. В российском министерстве обороны назвали отступление "маневром".