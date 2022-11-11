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В деоккупированной части Херсонской области срывают плакаты "Россия здесь навсегда" (видео)

российские плакаты, Россия здесь навсегда плакат, Белозерка
Фото: Telegram | Населенный пункт Белозерка находится под контролем Вооруженных сил Украины

После оккупации в регионе развесили пророссийские баннеры. Многие населенные пункты левобережной части Херсонщины уже под контролем ВСУ, на их улицах видны украинские флаги.

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В деоккупированной части Херсонской области срывают пророссийские плакаты. Соответствующий видеоролик был опубликован в авторском Telegram-канале "Николаевский Ванек".

Сообщается, что один из пропагандистских плакатов "Россия здесь навсегда" сорвали местные жители освобожденной Белозерки Херсонской области.

Помимо этого, в авторском Telegram-канале опубликовали доказательства того, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. На одной из площадей Белозерки установили на танк украинский национальный флаг.

Украинский флаг, Освобождение Белозерки, Белозерка Fullscreen
Украинский флаг на танке в Белозерке

Об освобождении Белозерки пишет и херсонский журналист Константин Рыженко.

Аналитики Deep State показывают территорию Белозерки как освобожденную от российских захватчиков. По данным группы, военные РФ разместились за Херсоном.

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Расстояние от Белозерки до Херсона по прямой — 13 километров

Расстояние от Белозерки до Херсона по прямой — около 13 километров.

Вооруженные силы Украины 11 ноября зашли в Херсон, солдат видели в Шуменском микрорайоне города и готовятся встречать в центре. Утром возле здания Херсонской ОГА заметили украинский флаг.

Российские оккупанты сегодня закончили отвод войск и техники из Херсона. Минобороны РФ заявляет, что потерь у них якобы нет.

Москва не считает унизительным отвод войск из Херсона и их переброску на левый берег Днепра. В российском министерстве обороны назвали отступление "маневром".