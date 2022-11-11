"Россия не жалеет": у Путина прокомментировали отвод ВС РФ из Херсона

Несмотря на переброску войск на левый берег Днепра, Кремль, по словам Дмитрия Пескова, будет и дальше считать Херсонскую область "субъектом России".

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Кремль не считает унизительным масштабный отвод ВС РФ из Херсона и передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, соратник Владимира Путина отрицательно ответил на уточняющий вопрос корреспондентов о том, не считают ли в Кремле унизительным масштабный отвод ВС РФ из Херсона.

"Нет, нет", — заявил Песков и назвал оккупированную часть Херсонской области "субъектом России", в статус которого не может быть внесено никаких изменений.

Комментируя негативные оценки военных экспетов относителельно решения Минобороны РФ вывести войска из областного центра, пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что "есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других". Для уточнения нюансов по отводу ВС РФ из Херсона Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны страны-агрессора.

Отдельно пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Кремль не жалеет об аннексии Херсонской области и включения захваченной территории в состав России.

"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в Минобороны", — подытожил Песков, обсуждая с журналистами ситуацию на Херсонском направлении, где продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

[ + – ] У Путина не считают унизительным отвод войск РФ из Херсона

Стоит отметить, что масштабный отвод ВС РФ из Херсона отдельно комментировали в министерстве обороны России. Ведомство страны-агрессора назвало "маневром" передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра, который осуществляется на заранее подготовленные позиции.

Также сообщалось, что после старта масштабного отвода подразделений ВС РФ возле здания Херсонской ОВА появился украинский флаг.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, официально подтверждал, что в течение суток украинские военнослужащие освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.