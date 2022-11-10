У Шойгу назвали "маневром" масштабный отвод войск РФ из Херсона (видео)

Минобороны страны-агрессора заверяет, что ситуация на Херсонском направлении идет по плану.

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Министерство обороны России прокомментировало масштабный отвод ВС РФ из Херсона, назвав его "маневром". Об этом во время брифинга заявил официальный представитель ведомства страны-агрессора Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения ВС РФ продолжают передислоцироваться на левый берег Днепра на юге Украины.

Игорь Конашенков назвал масштабный отвод российских войск из Херсона "маневром", который осуществляется на подготовленные позиции.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", — подчеркнул представитель Министерства обороны России.

[ + – ] Минобороны России назвало "маневром" отвод подразделений ВС РФ из Херсона

Напомним, 9 ноября состоялось заседание Министерства обороны России, на котором командующий российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин заявил о необходимости вывести подразделения из Херсона и передислоцироваться на левый берег Днепра. По словам генерала ВС РФ, у захватчиков больше нет возможности полноценно снабжать свою армию. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился со словами Суровикина и распорядился начать отвод войск из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный отвод ВС РФ из Херсона и призвал украинцев сдерживать свои эмоции. Глава государства напомнил, что успехи на юге страны являются результатом тяжелой борьбы ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская армия в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении продвинулась на 7 километров и освободила 12 населенных пунктов.

Отвод войск РФ из Херсона также отдельно комментировал Институт изучения войны ISW. По мнению американских аналитиков, битва за областной центр на юге Украины еще не завершена, а российские военнослужащие перешли к новой фазы конфликта.