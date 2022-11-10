У Шойгу назвали "маневром" масштабне відведення військ РФ з Херсона (відео)

Міноборони країни-агресора запевняє, що ситуація на Херсонщині йде за планом.

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Міністерство оборони Росії прокоментувало масштабне відведення ЗС РФ з Херсона, назвавши його "маневром". Про це під час брифінгу заявив офіційний представник відомства країни-агресора Ігор Конашенков.

За його словами, підрозділи ЗС РФ продовжують передислокуватися на лівий берег Дніпра на півдні України.

Ігор Конашенков назвав масштабне відведення російських військ із Херсона "маневром", яке здійснюється на підготовлені позиції.

"На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану", — підкреслив представник Міністерства оборони Росії.

[ + – ] Міноборони Росії назвало "маневром" відведення підрозділів ЗС РФ з Херсона

Нагадаємо, 9 листопада відбулося засідання Міністерства оборони Росії, на якому командувач російського угрупування військ в Україні Сергій Суровікін заявив про необхідність вивести підрозділи з Херсона і передислокуватися на лівий берег Дніпра. За словами генерала ЗС РФ, у загарбників більше немає можливості повноцінно постачати свою армію. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу погодився зі словами Суровікіна і розпорядився розпочати відведення військ із Херсона.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабне відведення ЗС РФ із Херсона та закликав українців стримувати свої емоції. Глава держави нагадав, що успіхи на півдні країни є результатом тяжкої боротьби ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська армія під час успішного контрнаступу на Херсонському напрямку просунулась на 7 кілометрів та звільнила 12 населених пунктів.

Відведення військ РФ з Херсона також окремо коментував Інститут вивчення війни ISW. На думку американських аналітиків, битву за обласний центр на півдні України ще не завершено, а російські військовослужбовці перейшли до нової фази конфлікту.