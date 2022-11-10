Битва за Херсон продовжується, ЗС РФ розпочали нову фазу конфлікту, — ISW

Москва, на думку аналітиків, віддає пріоритет відведенню своїх сил у належному порядку, а не прагненню повністю зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Масштабна битва за Херсон не завершена, а російські війська за розпорядженням міністерства оборони РФ розпочали нову фазу конфлікту. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 9 листопада.

На думку аналітиків, заяви глави Міноборони Росії Сергія Шойгу та командувача російського угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна про відведення підрозділів із Херсона ознаменували початок планомірного та бойового відступу ЗС РФ через Дніпро на заздалегідь підготовлені позиції на лівому березі. Така стратегія, як розраховують у Москві, дозволить зберегти бойову міць окупаційних формувань на тлі можливого контрнаступу Збройних сил України.

Відведення всього російського контингенту через Дніпро займе деякий час, і поки що не зрозуміло, чи зможуть загарбники провести відведення у відносно хорошому порядку під тиском України. Битва за Херсон не закінчена, а ЗС РФ, як ідеться у звіті ISW, розпочали нову фазу — пріоритет віддається відведенню своїх сил через річку в належному порядку й уповільненню просування українських сил, а не прагненню повністю зупинити контрнаступ Києва.

"Суровікін прямо визнав, що ЗС РФ не можуть постачати своє угруповання в Херсоні та прилеглих районах через українські удари по найважливіших російських лініях постачання на правому березі... Відведення російських військ із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, покликаною заманити українські війська бойові дії під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела. Командування ЗС РФ, безумовно, намагатиметься сповільнити просування українських військ для підтримки належного відходу, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні, але ці бойові дії будуть засобом досягнення мети — вивести якнайбільше російських підрозділів у належному порядку", — додали аналітики, коментуючи вихід окупаційних підрозділів із обласного центру.

Зазначимо, що 9 листопада відбулося засідання керівництва міністерства оборони РФ і командування російського угруповання в Україні, під час якого генерал Сергій Суровікін оголосив про відведення військ Росії із окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.

Перед масштабним відступом ЗС РФ підірвали всі мости в Херсонській області на захід від річки Дніпро.

На відведення ЗС РФ із окупованого Херсона відреагував український президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, успіхи України на південному фронті є результатом важкої боротьби ЗСУ, але українцям потрібно бути стриманішими в емоціях на фоні виведення російських підрозділів із захопленого обласного центру.