Битва за Херсон продолжается, ВС РФ приступили к новой фазе конфликта, — ISW

Москва, по мнению аналитиков, отдает приоритет отводу своих сил в надлежащем порядке, а не стермлению полностью остановить контрнаступление ВСУ.

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Масштабная битва за Херсон не завершена, а российские войска по распоряжению министерства обороны РФ приступили к новой фазе конфликта. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 9 ноября.

По мнению аналитиков, заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего российской группировкой войск в Украине Сергея Суровикина об отводе подразделений из Херсона ознаменовали начало планомерного и боевого отступления ВС РФ через Днепр на заранее подготовленные позиции на левом берегу. Такая стратегия, как рассчитывают в Москве, позволит сохранить боевую мощь оккупационных формирований на фоне возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Отвод всего российского контингента через Днепр займет некоторое время, и пока неясно, смогут ли захватчики провести отвод в относительно хорошем порядке под давлением Украины. Битва за Херсон не закончена, а ВС РФ, как говорится в отчете ISW, приступили к новой фазе — приоритет отдается отводу своих сил через реку в надлежащем порядке и замедлению продвижения украинских сил, а не стремлению полностью остановить контрнаступление Киева.

"Суровикин прямо признал, что ВС РФ не могут снабжать свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по важнейшим российским линиям снабжения на правом берегу… Отвод российских войск с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в кровопролитные боевые действия под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Командование ВС РФ, безусловно, будет пытаться замедлить продвижение украинских войск для поддержания надлежащего отхода, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне, но эти боевые действия будут средством достижения цели — вывести как можно больше российских подразделений в надлежащем порядке", — добавили аналитики, комментируя выход оккупационных подразделений из областного центра.

Отметим, что 9 ноября состоялось заседание руководства министерства обороны РФ и командования российской группировки в Украине, в ходе которого генерал Сергей Суровикин объявил об отводе войск России из оккупированного Херсона на левый берег Днепра.

Перед масштабным отступлением ВС РФ взорвали все мосты в Херсонской области к западу от реки Днепр.

На отвод ВС РФ из оккупированного Херсона отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, успехи Украины на южном фронте являются результатом тяжелой борьбы ВСУ, но украинцам нужно быть более сдержанными в эмоциях на фоне вывода российских подразделений из захваченного областного центра.