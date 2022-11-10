Зеленський про відступ окупантів із Херсона: наші емоції мають бути стриманими

Президент Зеленський заявив, що успіхи України на південному фронті є результатом тяжкої боротьби ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відхід армії Російської Федерації з Херсона став можливим завдяки злагодженій роботі українських сил. Про це головнокомандувач повідомив у своєму зверненні в Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що новини про відведення російських військ із Херсона викликали багато радості серед українців. Однак на думку президента, під час воєнних дій варто бути стриманішими в емоціях.

Верховний головнокомандувач також повідомив, що не має наміру розголошувати зайві подробиці про звільнення українських населених пунктів. Він наголосив, що коли настане час, кожен зможе оцінити результати українських операцій.

У своєму повідомленні президент Зеленський наголосив, що звільнення Херсона та інших українських територій є результатом важких боїв.

"Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди опір ворога, це завжди втрата життів наших героїв", — написав президент.

За словами Володимира Зеленського, українські сили намагаються просуватися вперед обережно та без зайвих емоцій для того, щоб мінімізувати кількість втрат.

"Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька та інших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій", — сказав Володимир Зеленський.

Новина про те, що армія Росії збирається залишити правий берег Херсона, розлетілася по російських Telegram-каналах 9 листопада. Пізніше цю інформацію підтвердив командувач окупаційного угрупування ЗС РФ Сергій Суровікін.

У своїй доповіді воєначальник повідомив, що російські сили на правому березі Дніпра мають проблеми з постачанням. У зв'язку з цим, у РФ вирішили відвести свою армію з Херсона та прилеглих до нього населених пунктів.

Нагадаємо, що російські солдати почали рити траншеї між Херсонською областю та Кримським півостровом.

Фокус також писав про те, що частковий вихід російських військ із Херсона став можливим завдяки підтримці Заходу.