Росіяни риють траншеї між Кримом та Херсонською областю (супутникові знімки)

Окопи з'явилися біля КПП "Чонгар" та в районі Вірменська на окупованому півострові. Росіяни відновлюють старі траншеї та копають нові.

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Російські військові почали рити траншеї у північній частині окупованого Криму. Про це у своєму Twitter написав OSINT-фахівець Бенджамін Піттет.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи в Північному Криму", — прокоментував він.

Піттет опублікував супутникові знімки вказаної місцевості.

За його словами, нові окопи окупантів були виявлені в окупованій Херсонській області біля КПП "Чонгар" та в районі Вірменська у північно-західній частині захопленого півострова.

[ + – ] Фото зроблено 12 серпня [ + – ] Фото зроблено 8 жовтня

Піттет зазначив, що паралельно росіяни відновлюють траншеї, викопані раніше.

На супутниковий знімок також потрапив екскаватор, який риє новий окоп.

[ + – ] Екскаватор риє траншею

У селищі Новотроїцьке Генічеського району Херсонської області також викопали величезну оборонну позицію.

"Численні позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", — додав фахівець.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російських військ на війні проти України Сергій Суровікін запропонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу, щоб ЗС РФ залишили правий берег Дніпра окупованої Херсонської області та зайняли оборону на лівому. Глава російського оборонного відомства погодився і наказав відвести війська РФ за річку.

Пізніше Суровікін також заявив, що підрозділи окупантів, які покинуть правий берег, будуть перекинуті на інші напрямки.