Россияне роют траншеи между Крымом и Херсонской областью (спутниковые снимки)

Окопы появились возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска на оккупированном полуострове. Россияне восстанавливают старые траншеи и копают новые.

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Российские военные начали рыть траншеи в северной части оккупированного Крыма. Об этом в своем Twitter написал OSINT-специалист Бенджамин Питтет.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы в Северном Крыму", –– прокомментировал он.

Питтет опубликовал спутниковые снимки указанной местности.

По его словам, новые окопы оккупантов были обнаружены в оккупированной Херсонской области возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска в северо-западной части захваченного полуострова.

[ + – ] Фото сделано 12 августа [ + – ] Фото сделано 8 октября

Питтет отметил, что параллельно россияне восстанавливают траншеи, которые были выкопаны ранее.

На спутниковый снимок также попал экскаватор, роющий новый окоп.

[ + – ] Экскаватор роет траншею

В поселке Новотроицкое Генического района Херсонской области также вырыли огромную оборонительную позицию.

"Многочисленные позиции видны по всему региону. Они строят крепость", –– добавил специалист.

Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими войсками на войне против Украины Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы ВС РФ покинули правый берег Днепра оккупированной Херсонской области и заняли оборону на левом. Глава российского оборонного ведомства согласился и отдал приказ отвести войска РФ за реку.

Позже Суровикин также заявил, что подразделения оккупантов, которые покинут правый берег, будут переброшены на другие направления.