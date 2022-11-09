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Россияне роют траншеи между Крымом и Херсонской областью (спутниковые снимки)

кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне
Фото: cfts.org.ua | Фото иллюстративное. Россияне окапываются на Чонгаре

Окопы появились возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска на оккупированном полуострове. Россияне восстанавливают старые траншеи и копают новые.

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Российские военные начали рыть траншеи в северной части оккупированного Крыма. Об этом в своем Twitter написал OSINT-специалист Бенджамин Питтет.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы в Северном Крыму", –– прокомментировал он.

Питтет опубликовал спутниковые снимки указанной местности.

кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне Fullscreen

По его словам, новые окопы оккупантов были обнаружены в оккупированной Херсонской области возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска в северо-западной части захваченного полуострова.

кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне Fullscreen
Фото сделано 12 августа
кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне Fullscreen
Фото сделано 8 октября
кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне
кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне

Питтет отметил, что параллельно россияне восстанавливают траншеи, которые были выкопаны ранее.

На спутниковый снимок также попал экскаватор, роющий новый окоп.

кпп чонгар, херсонская область, трашеи, окопы, армянск, россияне Fullscreen
Экскаватор роет траншею

В поселке Новотроицкое Генического района Херсонской области также вырыли огромную оборонительную позицию.

"Многочисленные позиции видны по всему региону. Они строят крепость", –– добавил специалист.

Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими войсками на войне против Украины Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы ВС РФ покинули правый берег Днепра оккупированной Херсонской области и заняли оборону на левом. Глава российского оборонного ведомства согласился и отдал приказ отвести войска РФ за реку.

Позже Суровикин также заявил, что подразделения оккупантов, которые покинут правый берег, будут переброшены на другие направления.