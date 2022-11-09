Россияне роют траншеи между Крымом и Херсонской областью (спутниковые снимки)
Окопы появились возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска на оккупированном полуострове. Россияне восстанавливают старые траншеи и копают новые.
Российские военные начали рыть траншеи в северной части оккупированного Крыма. Об этом в своем Twitter написал OSINT-специалист Бенджамин Питтет.
"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы в Северном Крыму", –– прокомментировал он.
Питтет опубликовал спутниковые снимки указанной местности.
По его словам, новые окопы оккупантов были обнаружены в оккупированной Херсонской области возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска в северо-западной части захваченного полуострова.
Питтет отметил, что параллельно россияне восстанавливают траншеи, которые были выкопаны ранее.
На спутниковый снимок также попал экскаватор, роющий новый окоп.
В поселке Новотроицкое Генического района Херсонской области также вырыли огромную оборонительную позицию.
"Многочисленные позиции видны по всему региону. Они строят крепость", –– добавил специалист.
Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими войсками на войне против Украины Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы ВС РФ покинули правый берег Днепра оккупированной Херсонской области и заняли оборону на левом. Глава российского оборонного ведомства согласился и отдал приказ отвести войска РФ за реку.
Позже Суровикин также заявил, что подразделения оккупантов, которые покинут правый берег, будут переброшены на другие направления.