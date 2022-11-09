"Залучать для наступу": Суровікін розповів, куди кинуть ЗС РФ після виходу з Херсона

Командувач окупаційними військами заявив, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".

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Командувач російськими військами на війні в Україні Сергій Суровікін заявив, що після відведення ЗС РФ з Херсона та всього правого берега Дніпра Херсонської області підрозділи окупантів будуть перекинуті на інші напрямки. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Він стверджує, що підрозділи російських військ, що звільнилися, будуть залучені для наступу на інших напрямках. Проте не уточнив, на яких.

"Сили, що звільнилися після відходу з правого берега Дніпра, будуть залучені для наступальних операцій на інших напрямках", — заявив командувач окупантами.

Суровікін додав, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".

Нагадаємо, увечері 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу заслухав доповідь Суровікіна із пропозицією залишити правий берег Херсонської області. Він погодився з його словами й віддав наказ про відведення російських військ з цього району.

Перед цим у Херсоні почали зникати російські прапори. А депутат міської ради Херсона Сергій Хлань розповів, що окупанти підривають усі мости на правому березі Дніпра, щоб пригальмувати тиск з боку ЗСУ. Він також зазначав, що ЗС РФ готується відійти на лівий берег.